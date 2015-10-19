В УПЦ молятся о погибших пассажирах затонувшего на Одесчине катера

18 октября, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в поселке Затока Одесской области, на месте, где затонуло судно и трагически погибли 14 человек, была совершена заупокойная панихида, которую возглавил благочинный Белгород-Днестровского округа протоиерей Рустик Выходцев в сослужении духовенства Свято-Вознесенского собора и Свято-Владимирского храма пгт. Затока.

Также в этот день, по благословению владыки Агафангела во всех храмах благочиния за богослужениями были вознесены молитвы за упокой душ людей, погибших во время этого трагического события, и совершены панихиды.

Вместе с духовенством Одесской епархии за души погибших пассажиров катера «Иволга» молились и в столице Украины. За Божественной литургией, которая состоялась в Свято-Пантелеимоновском храме Киева, председатель Синодального информационного отдела УПЦ, епископ Ирпенский Климент в сослужении столичного духовенства помянул усопших во время заупокойной ектении и вознес молитвы о спасении их душ.

church.ua