В Киеве состоялось торжественное награждение призеров фестиваля православного кино "Покров"

14 октября в киевском Доме кино состоялась церемония закрытия XIII Международный фестиваля «Покров». Гран-при фестиваля получил мультипликационный фильм «Необычное путешествие Серафимы», сообщает church.ua.

На нынешнем кинофоруме, который длился четыре дня - с 11 по 14 октября - было показано 57 фильмов из 5 стран мира, авторы которых боролись за главные награды фестиваля в номинациях: анимационное кино, фильмы короткого, документального и полного метража.

Церемонии закрытия предшествовали два дня конкурсных кинопоказов и творческих встреч.

12 октября вниманию гостей фестиваля были представлены 26 фильмов. В этот же день состоялся круглый стол «Православное кино - это кино мирового масштаба». В нем приняли участие Юрий Калина (Польша), Гуж Тадевосян (Армения), Сергей Багдасаров (Беларусь), Елена Меленевская (Украина), Ольга Волужаева (Россия) и другие участники фестиваля.

Во время этой встречи польский режиссер Юрий Калина отметил, что «отличительная черта сегодняшнего фестиваля - множество новых режиссеров». Именно благодаря этому XIII «Покров» имеет жанровую многовекторность, считает режиссер: «И это хорошая тенденция в развитии православного кинематографа».

13 октября программа показов включала в себя 24 картины. Режиссер Виталий Михайленко (Греция), комментируя свою работу на тему нынешнего кинофестиваля, сказал, что его творческий коллектив подготовил своеобразный «духовный экскурс» по Афону. Картина носит название «Дорогами Афона». «Паломничество на Афон имеет свою специфику. Об этом мой фильм», - рассказал автор.

14 октября шесть фильмов завершили программу конкурсных показов, после чего состоялось торжественное награждение победителей. В торжественном акте, во время которого были объявлены призеры нынешнего киноконкурса, приняли участие митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископ Обуховский Иона, члены жюри фестиваля во главе с кинорежиссером и продюсером Егором Бенкендорфом, а также президент кинофестиваля, народный депутат Украины Андрей Деркач и директор "Покрова" протоиерей Александр Акулов.

Гран-при фестиваля получил режиссер Сергей Антонов за свою работу «Необычное путешествие Серафимы», которая также была отмечена и в номинации «За лучший сценарий». Со списком победителей кинофестиваля можно ознакомиться на сайте www.pokrovkino.com.

Фильмом-закрытием ХІІІ фестиваля православного кино «Покров» стал продюсерский проект команды Молодежного центра Союза кинематографистов России «Ближе чем кажется».