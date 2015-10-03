В Киеве завершил работу II Национальный конгресс по паллиативной помощи. Организаторами форума, который происходит раз в три года, выступили «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи», Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Щупика МЗ Украины, ГУ «Национальный Институт Рака» МЗ Украины.

В торжественном акте по случаю открытия Конгресса, состоявшегося в Национальной филармонии Украины, приняли участие Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, профильные Вице-премьер-министры, ученые медицинской отрасли, представители религиозных и общественных организаций, иностранные гости.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия участие в работе мероприятия приняли участие председатель Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений, епископ Львовский и Галицкий Филарет, преподаватель Киевской духовной академии иеромонах Феодосий (Марченко) и студент КДА диакон Михаил Перец. Об этом сообщает сайт church.ua.

Во время открытия мероприятия владыка Филарет зачитал Приветственное слово Предстоятеля УПЦ к организаторам и участникам Конгресса.

В ходе работы пленарного заседания Его Преосвященство выступил с докладом на тему «Духовно-нравственные вызовы неизлечимой болезни и пути помощи больному».

Во время секционных заседаний Конгресса было представлено более 150 докладов в рамках предложенной тематики.

Работа мероприятия закончилась Международной телеконференцией, организованной Восточным Мичиганским университетом (США). После выступления модераторов секций и обсуждения докладов участники форума приняли Резолюцию ІІ Национального Конгресса по паллиативной помощи.