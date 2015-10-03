В Киеве состоялась презентация книги "Андрей Шептицкий" из серии "Украинские государственники"

Известный украинский историк Владимир Сергийчук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, презентовал в Киеве книгу «Андрей Шептицкий» из серии «Украинские государственники». Об этом сообщает ugcc.ua.

Автор объяснил, почему он отнес митрополита Андрея Шептицкого к когорте украинских государственников. «Да потому что он с первых шагов своей деятельности думал об Украине». «Шептицкий - большой государственник и человек, который был готов с самого начала на самопожертвование, даже собственной жизни. Андрей Шептицкий - выдающийся государственник также и потому, что понимал значение «образованный украинец» и все делал для того, чтобы украинцы получали образование», - отметил он.

При написании книги историк работал с архивными документами, в том числе и с теми, которые были отрыты к доступу лишь недавно. По его убеждению фигура Андрея Шептицкого - не Галицкая фигура. «Это общенациональная фигура. Более того, это фигура мирового уровня. Наш народ в ХХ веке дал миру такого мудрого деятеля, человека, который взял на себя не только духовной луч народа, это человек, за которым шли все те, кто хотел строить Украинское государство. Это философ и великий мудрец», - утверждает ученый.

Работая над этой книгой, автор посетил украинскую диаспору на разных континентах, чтобы увидеть, какой труд в сохранении их украинской идентичности, сделал много лет назад митрополит Андрей. «Митрополит Шептицкий еще, когда стал епископом, понял, что надо спасать украинцев, разъехавшихся по миру, от ассимиляции. И он работал над тем, чтобы украинские диаспоры не исчезли. И то, что мы имеем мощную украинскую крепость по всему миру, где есть храмы Греко-Католической Церкви, это заслуга митрополита Шептицкого», - добавил историк.

В презентации книги, которая состоялась в стенах красного корпуса Университета Шевченко, принял участие Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав, большое количество студентов и преподавателей вуза.

Блаженнейший Святослав поблагодарил историка Владимира Сергийчука за его труд. Обращаясь в частности к студентам, он призвал их прочитать книгу. «Обещаю вам, не пожалеете. Надеюсь, что слово об Андрее Шептицком, которое выходит в серии «Украинские государственники», даст возможность вам, молодой элите украинского народа, открыть для себя большого строителя украинского народа», - пожелал Глава Церкви.