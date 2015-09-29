Илия ІІ призвал грузин и абхазов к воссоединению
05:22, 29 сентября 2015Общество
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Католикос-Патриарх всея Грузии Илия ІІ в соборе Святой Троицы, где он провел молебен по поводу Воздвижения Креста Господня, призвал грузин и абхазов к воссоединению.
Об этом сообщает портал Грузия Online.
"Сегодня Воздвижение Креста Господня, Воздвижение Креста и сегодня же большое горе. Это была навязанная трагедия.
Мы молимся за всех, грузин, абхазов, русских, греков и других.
11 лет я был епископом и митрополитом Абхазии. Ничего кроме добра и любви не видел там.
Поэтому, обращаюсь ко всем - абхазам, грузинам - воссоединитесь! Абхазы, придите к грузинам. Грузины, придите к абхазам. Вместе оплачем наших мертвых", - заявил Илия ІІ.
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