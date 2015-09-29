Илия ІІ призвал грузин и абхазов к воссоединению

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия ІІ в соборе Святой Троицы, где он провел молебен по поводу Воздвижения Креста Господня, призвал грузин и абхазов к воссоединению.

Об этом сообщает портал Грузия Online.

"Сегодня Воздвижение Креста Господня, Воздвижение Креста и сегодня же большое горе. Это была навязанная трагедия.

Мы молимся за всех, грузин, абхазов, русских, греков и других.

11 лет я был епископом и митрополитом Абхазии. Ничего кроме добра и любви не видел там.

Поэтому, обращаюсь ко всем - абхазам, грузинам - воссоединитесь! Абхазы, придите к грузинам. Грузины, придите к абхазам. Вместе оплачем наших мертвых", - заявил Илия ІІ.