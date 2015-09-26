Предстоятель УПЦ поздравил Президента Украины с 50-летним юбилеем

26 сентября Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий направил приветствие Президенту Украины Петру Порошенко по случаю 50-летнего юбилея со дня рождения. Об этом сообщает church.ua.

В своем приветственном слове Блаженнейший Митрополит Онуфрий в первую очередь пожелал Петру Алексеевичу «благодатной помощи Божией для укрепления духовных и телесных сил, государственной мудрости, терпения и выдержки».

Его Блаженство также высказал пожелание, чтобы Господь по молитвам Своей Пречистой Матери и Всех Святых нашей земли указал Президенту верный путь к национальному примирению в родной стране.

«Бог же мира да будет с Вами (см. Рим. 15:33) во все дни Вашего служения на благо нашей любимой Отчизны на многая и благая лета!», - сказал в своем поздравлении Предстоятель УПЦ.