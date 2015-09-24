Вышла в свет книга Ярослава Пеликана "Исповедник между Востоком и Западом. Портрет украинского кардинала Иосифа Слепого"

К 70-й годовщине ареста и заключения кардинала Иосифа Слепого (1892-1984) в львовском издательстве «АРТОС» увидела свет книга известного американского историка Ярослава Пеликана (1923-2006) под названием «Исповедник между Востоком и Западом. Портрет украинского кардинала Иосифа Слепого» в переводе с английского д-ра Ирины Иванкович. Об этом сообщает ugcc.ua.

В первой части книги под названием «Наследие Патриарха Иосифа» Пеликан выясняет место УГКЦ как Церкви между Востоком и Западом, которая стала преемницей дискуссионного наследия свв. Кирилла и Мефодия.

Автор анализирует вопрос поместности и вселенскости в истории славян, рассматривает модели объединения между Востоком и Западом, а также освещает далеко идущие планы Митрополита Андрея Шептицкого.

Во второй части - «Призвание Патриарха Иосифа» - автор изображает многогранный образ Исповедника Веры: томиста, реформатора богословскоих студий, необычного узника, митрополита в изгнании, кардинала и патриарха.

Презентации книги в Украине: 25 сентября - Киев, 28 сентября - Тернополь, 29 сентября - Львов, 30 сентября - Ивано-Франковск.