В Киеве начали работу XV Международные Успенские чтения "Правда. Память. Примирение"

22 сентября, в Софийском соборе Киева начали работу XV Международные Успенские чтения на тему «Правда. Память. Примирение», - сообщает сайт orthodoxy.org.ua.

Правда, память и примирение являются фундаментальными и взаимосвязанными понятиями как для христианства, так и для светской культуры. Они уходят корнями в Ветхий Завет и получают новое понимание и воплощение в Новом. В христианской традиции примирение в правде и верности традиции играло основополагающую роль еще во времена посланий апостола Павла и св. Климента Римского.

В конференции примут участие известные богословы, философы и историки культуры из Украины и зарубежья. Среди них – профессор Амвросианской Академии в Милане дон Франческо Браски, профессор Института Боссэ Дагмар Хеллер, швейцарский мыслитель и славист Жорж Нива, итальянский философ Адриано дель Аста, секретарь Понтификального совета по содействию единству христиан священник Иакинф Дестивель, богослов Спасо-Преображенского монастыря Бозе Адальберто Майнарди, российские философы Анна Ямпольская и Александр Марков, украинские священники, богословы и философы Богдан Огульчанский, Андрей Дудченко, Михаил Димид, Андрей Баумейстер Александр Филоненко.

В рамках конференции состоятся презентации книг «Крестившиеся во Христа. Путеводитель по межцерковной дискуссии вокруг крещения» Дагмар Хеллер, «Взять быка за рога. Позитивный подход к боли» Урсулы Флеминг, а также новых книг Ярослава Пеликана. Также будет представлен благотворительный проект помощи пострадавшим от военных действий в Украине «Дети надежды».

Конференция будет проходить:

Вторник, 22 сентября - Митрополичий дом Национального историко-культурного заповедника «София Киевская»;

Среда, 23 сентября - Свято-Успенская Киево-Печерская лавра;

Четверг, 24 сентября - Институт религиозных наук св. Фомы Аквинского;

Пятница, 25 сентября - Национальный университет «Киево-Могилянская академия».

С программой XV международных богословских Успенских чтений 2015 можно ознакомиться здесь.

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«Успенские чтения» – международная богословская конференция, которая с 2001 года проходит в Киеве каждую осень. Название связано с основным местом проведения конференции – Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой. Ежегодно в конференции принимают участие десятки ведущих теологов, философов и ученых других гуманитарных отраслей с Украины, России, Западной Европы и США. Задачами конференции являются сблизить христиан Востока и Запада, способствовать взаимопониманию между представителями разных христианских конфессий, углубить сотрудничество между Университетом и Церковью и усовершенствовать богословское образование в Украине.