Синод УГКЦ напомнил Гройсману о моральном и общественном долге ВР защищать духовные ценности государства

Стремимся подчеркнуть моральный и общественный долг Верховной Рады защищать достоинство брака и семьи как союза мужчины и женщины, а также святость и неприкосновенность человеческой жизни от зачатия до естественной смерти. Об этом говорится в письме Синода Епископов УГКЦ к Председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману, сообщает официальный сайт УГКЦ.

«Законодательные акты, которые противоречат вечному Божьему закону, мы считаем нечестивыми, наносящими вред украинскому народу и подрывающими духовные основы свободного и независимого Украинского государства», - считают духовные отцы Церкви.

В то же время члены Синода поблагодарили народных депутатов за то, что ВР наконец приняла закон, который открывает возможность религиозным организациям учреждать учебные заведения разных уровней.

«Это важный шаг в становлении новых и цивилизованных форм государственно-церковных отношений в Украине. Сегодня особенно важно, чтобы партнерские отношения между Церковью и Государством были закреплены на законодательном уровне, и мы призываем украинскую власть делать в этом направлении новые и смелые шаги», - написали владыки.