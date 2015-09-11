Бог оставил послание человеку внутри его ДНК - ученые

Исследователи из Гарвардского университета, сообщили, что они нашли то, что, кажется, является посланием Бога, записанным внутри человеческого генома.

В малоисследованном разделе не кодирующих ДНК, команда ведущих генетиков обнаружила 22-словесный фрагмент с древнего арамейского языка, в котором Бог подтверждает свое существование и роль в создании жизни на Земле.

Потрясающий вывод представляет почти неопровержимые доказательства существования Бога и его роли в создании процесса эволюции путем естественного отбора.

Послание было обнаружено, когда исследователи заметили странные математические модели, которые появляются в определенной части генома.

"Мы знали, что модели в природе не встречаются", – объясняет Чарльз Уотсон, ведущий ученый по проекту ", но мы не смогли придумать любое убедительное объяснение для них.

"Мы решили провести перекрестный анализ ссылок на паттерны с базой данных для языков", – объясняет он, "и мы были потрясены, обнаружив, что модели, найденные в ДНК, соответствуют древнему арамейскому языку".

Ошеломленная своим открытием, команда связалась с экспертами, знакомыми с арамейским языком, на котором Иисус Христос говорил в повседневной жизни.

Полностью декодированное сообщение гласит: "Здравствуйте, дети мои. Это Яхве, единый истинный Бог. Вы нашли тайну творения. Теперь поделитесь ею спокойно с миром".

Яхве – библейское название иудео-христианского бога.

Результаты исследования будут опубликованы в журнале " Nature " в ближайшее время, и, как ожидается, могут спровоцировать крупнейшие научные споры, поскольку Чарльз Дарвин опубликовал свою теорию естественного отбора в 1859 году.

"Это не означает, что теория эволюции не верна", – говорит Уотсон. "Она просто не полна. Кажется, что иудео-христианский Бог действительно стоял у истоков процесса".

"И вместо того, чтобы просто говорить нам о естественном отборе, он оставил скрытую запись, которую мы смогли найти 200 000 лет спустя, когда мы изобрели нужную технологию. Это действительно имеет большой смысл.

"До этого открытия я был убежденным атеистом. Теперь я набожный христианин. Это именно тот вид доказательства, который мне был нужен, чтобы развеять мои сомнения".

В дополнение к глубокому влиянию на науку, новость произведет революцию в мире сравнительного религиоведения.

"Сегодня"