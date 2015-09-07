На Прикарпатье жители села в церкви устроили засаду вору и поймали его на горячем
14:51, 07 сентября 2015Общество
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На Прикарпатье в Тлумацком районе жители села посреди ночи поймали в церкви вора-рецидивиста. Местные жители по ночам стерегли храм, поскольку в конце прошлого года его обокрал 19-летний односельчанин. Около трех часов ночи люди заметили в церкви свет и застали в нем того же самого вора.
Он попал в помещение, сорвав навесной замок на входных дверях, сообщают “Викна” со ссылкой на ”АП”.
Злоумышленника передали прибывшим милиционерам. Оказалось, что его уже дважды судили за кражи.
За прошлогоднее проникновение в церковь парень получил общественные работы, а за кражу из соседского дома – условное наказание.
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