На Прикарпатье жители села в церкви устроили засаду вору и поймали его на горячем

На Прикарпатье в Тлумацком районе жители села посреди ночи поймали в церкви вора-рецидивиста. Местные жители по ночам стерегли храм, поскольку в конце прошлого года его обокрал 19-летний односельчанин. Около трех часов ночи люди заметили в церкви свет и застали в нем того же самого вора.

Он попал в помещение, сорвав навесной замок на входных дверях, сообщают “Викна” со ссылкой на ”АП”.

Злоумышленника передали прибывшим милиционерам. Оказалось, что его уже дважды судили за кражи.

За прошлогоднее проникновение в церковь парень получил общественные работы, а за кражу из соседского дома – условное наказание.