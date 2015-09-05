"Слобожанская миссия великого митрополита" - новый фильм об Андрее Шептицком

Фильм "Слобожанская миссия великого митрополита" открывает неизвестные и малоизвестные страницы биографии митрополита Андрея Шептицкого и истории слобожанских земель, сообщает сайт ugcc.kiev.ua.

В духовном наследии митрополита Андрея Шептицкого почти не встречаем слова "Харьков", "харьковчане", "Слобожанщина", "Слободская Украина". Однако митрополит Андрей Шептицкий имел немало связей и отношений со слобожанами и даже находился на земле Слободской Украины один год.