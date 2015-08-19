В Виннице состоялся круглый стол по вопросам межрелигиозного диалога

Роль диалога в повышении безопасности религиозных и других общин стала центральной темой регионального круглого стола в Виннице. Мероприятие организовало 18 августа Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в сотрудничестве с Винницкой областной государственной администрацией, сообщает ИРС.

Круглый стол собрал около 80 представителей религиозных и национальных общин, организаций гражданского общества, местных органов исполнительной власти, офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также международных и национальных экспертов по вопросам свободы религии и убеждений.

Участники обсудили характер, формы, роль и цели диалога, исследовали факторы, способствующие его эффективности, прозрачности и открытости.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу всеобъемлющей межрелигиозного и других форматов диалога. В частности, участия в процессе диалога численно меньших и недавно созданных религиозных общин.

В рамках круглого стола состоялось расширенное заседание Совета церквей и религиозных организаций при главе Винницкой областной государственной администрации и Совета национально-культурных обществ с участием губернатора Винницкой области Валерия Коровия и директора Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрея Юраша.

Круглый стол был организован в рамках проекта БДИПЧ «Содействие безопасности религиозных или других общин в регионах Украины». Одной из основных целей проекта является содействие межрелигиозному диалогу и диалога между другими общинами, а также между этими сообществами и государством.