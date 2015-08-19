На Виннитчине государство вернуло в собственность общине УПЦ храм - памятник архитектуры

16 августа состоялось подписание акта о возврате государством церковного здания Спасо-Преображенского храма с. Лука-Мелешковская Винницкого района в собственность религиозной общины. Соответствующее решение было подписано председателем Винницкой облгосадминистрации Валерием Коровием. Храм входит в список «Жемчужины Подолья» и является памятником архитектуры местного значения.

В торжественной церемонии передачи храма вместе с руководителем светской власти принял участие управляющий Винницкой епархией УПЦ митрополит Винницкий и Барский Симеон. Архипастырь отметил, что община фактически владела храмовым зданием раньше, но официальная передача когда-то национализированного храма свидетельствует о понимании властью необходимости исправления ошибок прошлого и восстановления исторической справедливости.

Председатель Винницкой облгосадминистрации, обращаясь к верующим, заметил, что возвращение ранее национализированного имущества способствует укреплению отношений власти и церкви. «Наша общая задача сохранить и утвердить гармоничные партнерские отношения с религиозными организациями всех конфессий, что является залогом мира и покоя в области, процветания независимой, суверенной и соборной Украины», - отметил Валерий Коровий.

Митрополит Симеон отметил, что отныне община, как полноправный владелец храмового здания, должна прилагать все усилия для ее сохранения и содержания в надлежащем состоянии. Владыка поблагодарил руководство области за всестороннее содействие религиозным общинам УПЦ на Виннитчине в решении их насущных проблем, в том числе в вопросе возвращения храмовых сооружений.

orthodox.vinnica.ua