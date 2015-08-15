На Донетчину доставлен 14-й транш гуманитарной помощи Миссии "Милосердие без границ"

На Донетчину доставлен четырнадцатый транш гуманитарной помощи Миссии "Милосердие без границ". Пунктом назначения Миссии стал Свято-Николаевский женский монастырь, расположенный в селе Никольское Волновахского района Донецкой области, который находится в горячей точке вооруженного противостояния на Донбассе - между Волновахой и Марьинкой, сообщает сайт church.ua.

С самого начала боевых действий монастырь во главе с игуменьей Анной (Морозовой), стал центром поддержки и единственной надеждой на выживание для тысяч беженцев и местных жителей региона.

Несмотря на имеющиеся трудности, сложную систему пропусков, гуманитарный груз был доставлен по месту назначения.

«Мы пытались доставить все то, что необходимо людям для выживания: памперсы, детское питание, воду, костыли для раненых, продукты питания, одежду, кухонный инвентарь, спальные мешки, средства гигиены, промышленный инвентарь и многое другое», - рассказывает организатор Миссии протоиерей Захария Керстюк.

На сегодняшний день Миссия «Милосердие без границ» собрала и транспортировала в буферную зону вооруженного конфликта на Востоке 1021 тонну различных гуманитарных грузов на сумму более 22 млн. грн. - в общем 49 фур и 20 микроавтобусов.