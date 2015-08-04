В Марийском духовном центре на Тернопольщине открыли детско-юношеский лагерь "Украина единая"

3 августа в Марийском духовном центре Зарваниц на Тернопольщине начал работу детско-юношеский лагерь «Украина единая» для детей-переселенцев из Восточной Украины, детей из Хмельницкой области и детей участников АТУ. Более 150 участников принимают участие в программе, которую подготовили специально для них аниматоры, психологи и священники, сообщает сайт ugcc.ua.

«Принимая во внимание события войны, в которой первыми невинными жертвами являются дети, проведение такого лагеря даст возможность объединить их и дать детям возможность обогатиться культурно и духовно», - рассказал соорганизатор лагеря для детей Роман Демуш.

Тематика лагеря «Украина единая» призвана способствовать пониманию, что победа над злом возможна только при наличии единства в народе. Организаторы учли различия происхождения участников лагеря и их конфессиональную принадлежность, а поэтому предложенная программа призвана следовать общим принципам христианской жизни и морали.

Организаторами лагеря для детей выступили Митрополит и Архиепископ Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василий (Семенюк), администрация Марийский духовный центр «Зарваница» и группа волонтеров «Аниматор».