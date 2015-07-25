Нацбанк выпустил монету с изображением храма, построенного в 1156-1160 годах
14:22, 25 июля 2015Общество
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Нацбанк выпустил в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Успенского собора Владимира-Волынского. Храм построен князем Мстиславом Изяславовичем в 1156-1160 годах. Собор был своеобразным центром духовной и общественной жизни на Волыни, усыпальницей князей, бояр и епископов, одной из страниц древнерусского архитектурного наследия.
Изображение собора размещено на реверсе монеты, на заднем плане – стилизованная сцена его закладки. Основной композицией аверса является стилизованный фрагмент иконостаса и царских врат храма.
Монета изготовлена из нейзильбера. Ее стоимость – 29 гривен. Всего отчеканено 35 000 таких монет.
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