Нацбанк выпустил монету с изображением храма, построенного в 1156-1160 годах

Нацбанк выпустил в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Успенского собора Владимира-Волынского. Храм построен князем Мстиславом Изяславовичем в 1156-1160 годах. Собор был своеобразным центром духовной и общественной жизни на Волыни, усыпальницей князей, бояр и епископов, одной из страниц древнерусского архитектурного наследия.

Изображение собора размещено на реверсе монеты, на заднем плане – стилизованная сцена его закладки. Основной композицией аверса является стилизованный фрагмент иконостаса и царских врат храма.

Монета изготовлена из нейзильбера. Ее стоимость – 29 гривен. Всего отчеканено 35 000 таких монет.

visnyk.lutsk.ua