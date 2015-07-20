21 июля в "Софии Киевской" открывается выставка "Владимир Великий – создатель Украинского государства"

21 июля в 16.00 в Национальном заповеднике «София Киевская» откроется выставка «Владимир Великий – творец Украинского государства».

Как сообщает Национальный заповедник «София Киевская», выставка будет экспонироваться в помещении, на месте которого в старину была так называемая «столица Владимирова», то есть его стольный (тронный) зал, упоминаемый австрийским дипломатом и путешественником Эрихом Лясотой, посетившим Киев и Софийский собор в 1594 г.

«Материалы выставки демонстрируют, что киевский период правления Владимира стал кульминационным моментом в истории средневековой Украины. Именно при Владимире были заложены основы для формирования украинской нации, а Киев приобрёл статус средоточия украинской культуры и духовности. Акцентируется на заслуге князя Владимира – Крестителя Руси-Украины в основании и возведении самого главного духовного, церковно-политического и культурного центра Киева и Украины – киевского Софийского собора, определяется его державотворческая роль», – сообщает пресс-служба Софии Киевской.

В экспозиции впервые будет отображена многовековая традиция прославления князя Владимира в архитектурно-стенописном комплексе Софии Киевской и в современном изобразительном искусстве.

Подчёркивается, что образ князя Владимира имел особое державотворческое значение в судьбоносные периоды истории Руси-Украины – времена митрополита Петра Могилы и гетмана Ивана Мазепы, в период Гетманщины, что нашло своё яркое отображение в истории, архитектуре и монументальной живописи Софийского собора.

На выставке представлены экспонаты из коллекции Петра Ющенко, портрет князя Владимира работы художника Владимира Слепченко, скульптурные композиции Владимира Филатова и др. Значительный вклад в создание выставки осуществил известный коллекционер материалов по истории Киева и писатель Виктор Киркевич, отмечающий в 2015 г. свой 70-летний юбилей.

В июле исполнилось 1000 лет со дня смерти великого киевского князя Владимира Святославича (980–1015).