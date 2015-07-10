В гуманитарной помощи в Украине нуждаются 5 млн человек - ООН

В предоставлении гуманитарной помощи в Украине нуждаются 5 млн человек, то есть ”почти каждый девятый” ее житель.

Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает ТАСС.

Как заявил на брифинге в Женеве официальный представитель УКГВ Йенс Ларке, гуманитарный кризис в Украине продолжает усугубляться.

Он напомнил, что около 1,4 млн жителей Украины являются внутренне перемещенными лицами.

Приоритетное внимание при оказании помощи, по словам Ларке, ООН и ее партнеры уделяют тем, кто живет вблизи линии соприкосновения, а также ”трем миллионам людей, живущим в неконтролируемых правительством районах”.

Ларке подчеркнул, что в этом году помощь уже была оказана более чем 450 тысячам человек. Речь идет о продовольствии, а также непродовольственных товарах и наличных средствах. Кроме того, были организованы медицинские консультации и психологическая поддержка детям.

Как напомнил официальный представитель УКГВ, Всемирная продовольственная программа ООН объявила недавно о планах расширения в три раза своей гуманитарной операции в Украине. Ею до конца года будет охвачено 500 тысяч человек, то есть в три раза больше, чем было до сих пор.

Однако финансирование намеченных программ, по словам Ларке, ”остается предметом озабоченности”. К настоящему времени из 316 млн долларов, запрошенных у доноров, получено или обещано лишь 35% от необходимой суммы.

”Через несколько месяцев наступит зимний сезон, и потребности наиболее уязвимых людей возрастут. Финансирование требуется сейчас, чтобы можно было обеспечить достаточное количество запасов”, - заключил Ларке.