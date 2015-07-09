У каждого человека не меньше 193 тысяч родственников во всем мире

Ученые смогли с помощью генетики доказать, что у каждого человека на планете, по меньшей мере 193 тысячи родственников.

Данное интересное исследование было проведено с помощью эксперимента. Это шокирует, но в метро за сутки можно встретить до 12 тысяч своих родственников, о существовании которых можно даже не догадываться, однако, факт родства, хоть и не близкого, имеется.

Исследование было проведено компанией AncestryDNA с помощью компьютерного моделирования.

Программа считала данные о рождаемости за последние 200 лет, также было проанализировано генетическое родство. Как удалось узнать, почти каждый британец имеет, как минимум, 193 тысяч родственников разной степени кровной близости.

Причем, данный эксперимент применим к любому человеку на Земле, уверяет автор проекта. Имеются, естественно, отдельные исключения, для которых потребуется более тонкий подход.

Новый Регион