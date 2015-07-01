В Украине появился филиал международного движения "Свобода совести", которое борется за религиозную свободу

Представительство международного движения "Свобода совести" создано в Украине. Об этом "УНИАН-Религии" сообщил координатор движения в Украине Сергей Шумило.

Международное общественное движение "Свобода совести" создано по инициативе группы известных правозащитников, журналистов, общественных и религиозных деятелей из США, Германии, Италии, Украины, Латвии, России, Израиля и других стран. В обнародованной ими 30 июня 2015 г. декларации отмечается, что целью новой организации является борьба за религиозную свободу в разных странах мира. «Движение является светским, оно отстаивает интересы не отдельных идеократических групп и вероисповеданий, но права всех, вне зависимости от их идеологии», - подчеркивают авторы декларации.

По словам координатора представительства Международного общественного движения "Свобода совести", организация будет тесно взаимодействовать с международными правозащитными организациями, а также с представителями государственных, общественных и религиозных организаций в Украине с целью мониторинга и предотвращения нарушения религиозных прав и свобод в стране.

В декларации отмечается, что движение будет на международном уровне добиваться отношения к любым проявлениям религиозной и идеологической нетерпимости без “двойных стандартов”, гарантий безопасности для тех, кто пользуется своим правом на свободу выражения.

Также - предотвращения применения насилия и дискриминации в вопросах, касающихся свободы совести и убеждений; создания механизма предупредительного воздействия на принятие и реализацию соответствующих решений, предполагающего содействие диалогу на всех уровнях.

Кроме того - выполнения правительствами своих международных обязательств по защите права на свободу совести и выражения своих убеждений, превращения их из “декларации о намерении “ в реальность;

Движение будет добиваться отмены законов, ограничивающих право на свободу совести или закрепляющих принцип идеологического превосходства одной группы населения над другой.

А также - преданием гласности и обеспечением международного резонанса всех случаев нарушений данного права и предоставления соответствующей юридической защиты.