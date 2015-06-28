Власти Туниса объявили о закрытии в стране 80 мечетей

Власти Туниса объявили о закрытии в субботу 80 мечетей после теракта, произошедшего в отеле курортного города Сус, который, по последним данным, унес жизни 39 человек, сообщает Радио Свобода.

Премьер-министр Туниса Хабиб Эссид заявил, что мечети стали местом для разжигания насилия и будут закрыты силами МВД в течение недели.

Боевики из группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за теракт, в котором погибли в основном отдыхающие из Европы. Одного террориста убили полицейские, другого задержали.

Министерство охраны здоровья Туниса ранее заявило, что среди погибших - граждане Туниса, Великобритании, Германии и Бельгии, среди раненых есть также одна гражданка Украины.