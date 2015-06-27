В Чернигове открылась выставка уникальных Богородичных икон

В Национальном архитектурно-историческом заповеднике "Чернигов древний" открылась уникальная выставка Богородичных икон из фондовых коллекций учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, всего на выставке представлено 43 иконы XVIII – начала ХХ века почти из всех районов Черниговской области. Часть из них посетители имеют возможность увидеть впервые.

По словам заведующего отделом заповедника Ольги Травкиной, отдельные иконы подарены владельцами, другие приобретенные учреждением, но большая часть из них попали в заповедник во времена воинствующего большевистского атеизма из закрытых церквей в ужасном состоянии – потрескавшиеся, со значительными утратами левкаса, паволоки и красочного слоя, поврежденные червями. И только благодаря профессионализму киевских и черниговских реставраторов иконы-святыни, возрождены.

"Особое внимание на выставке привлекают чудотворные иконы Черниговщины, и поэтому символично, что выставлены они в бывшей колокольне Черниговского коллегиума", - отметила Травкина.

В частности, на выставке Богородичных икон посетители могут увидеть известные чудотворные иконы Троицко-Ильинскую, Домницкую, Ладинскую.

В то же время, Травкина отметила, что среди прочих икона "Богородица Всех Скорбящих Радость" уже была представлена на выставках заповедника и посетители говорят об особой благодати, исходящей от нее.

Специалисты указывают, что экспонируемые на выставке иконы, различные по стилю и манере исполнения, по уровню профессионального мастерства авторов. Они представляют разные эпохи и стили: прежде всего привлекают внимание барочные, величественные образы Богородицы XVIII ст., с реалистичными, украинизированными чертами на фоне тисненого орнамента. Иконы XIX века более сдержанные и подтверждают влияние доминирующих в то время стилей классицизма и романтизма.