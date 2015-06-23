В Киево-Печерском заповеднике работает выставка "Мир украинской иконы"

18 июня в выставочных залах корпуса № 4 Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника состоялось открытие міжмузейного выставочного проекта "Мир украинской иконы".

В выставочных залах представлено более 120 памяток, среди которых произведения иконописи и декоративно-литургического искусства Х-ХІХ вв. из собраний Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Благотворительного фонда «Платар. Памяти Сергея Платонова», Фонда «Арт-инвест Групп», Музея Шереметьевых и Антикварного салона «Дукат».

Цель этого выставочного проекта - продемонстрировать национальное своеобразие украинской иконописи, разнообразие художественного языка, богатый сюжетный репертуар и региональные особенности украинской иконы, а также стилистические изменения, которые с течением времени в ней происходили.

Выставку можно смотреть ежедневно с 19 июня 2015 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: м. Киев, вул. Лаврская 9, корпус № 4 Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.