В Чернигове разрушен некрополь IX–XIII веков и предместье древнего города

В Чернигове вследствие несанкционированных земляных работ разрушен некрополь ІХ–ХІІІ веков и предместье древнего города.

Как сообщили в секторе общественных связей УМВД в области, работники управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД в Черниговской области на прошлой неделе установили факт разрушения объекта культурного наследия со стороны должностных лиц Черниговского областного союза потребительских обществ. Они, имея заявку на проведение реконструкции тротуара при условии проведения работ на глубину не более 0,2 м, осуществляли несанкционированные земляные работы на глубине до 1 м. Это привело к разрушению памятников археологии местного значения X-XIII века – некрополя и IX-XVIII века – предместья древнего Чернигова, взятых на учет распоряжением Черниговской областной государственной администрации.

Черниговский научно-методический центр охраны культурного наследия оценивает стоимость археологической части земельного участка площадью 1,2 тыс. кв. м в пределах территории памятников археологии местного значения предместья и некрополя древнего Чернигова в 1,7 млн грн.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (незаконное проведение археологических разведок, раскопок, других земляных или подводных работ на объекте археологического наследия - наказываются штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Продолжается досудебное расследование.