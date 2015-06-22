На Волыни воры вынесли из храма напрестольное Евангелие 1892 года

В Волынской области воры вынесли из храма напрестольное Евангелие 1892 года и церковную утварь.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, это произошло в ночь на 19 июня в церкви села Журавники Гороховского района.

Правоохранители выяснили, что воры проникли в Свято-Дмитриевский храм, повредив окна и разогнув металлическую решетку.

Злоумышленники похитили напрестольное Евангелие 1892 года, дарохранительницу, серебряную чашу и серебряный престольный крест.

С места происшествия милиционеры изъяли отпечатки пальцев рук и обуви грабителей.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.