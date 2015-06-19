ОБСЕ повышает квалификацию чиновников по религиозным вопросам

В Украине состоялся уже третий семинар на тему международных стандартов в области свободы религии и убеждений, проблематики преступлений на почве ненависти, организованный Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Весной 2015 года участие в тренингах в Виннице и Одессе приняли представители религиозных организаций и гражданского общества. Другие семинары были направлены на повышение квалификации государственных служащих разных уровней, в компетенции которых находятся вопросы религии и взаимодействия с религиозными и другими общинами, сообщает ИРС.

В каждом из этих мероприятий, которые соединили основательную теоретическую базу, дискуссии о примерах из практики и работу над заданиями в группах, приняли участие около 35 человек. Всего более 100 участников из южных и центральных областей Украины узнали о международных стандартах и особенностях национального законодательства в сфере свободы религии и убеждений, а также научились применять к проблемным ситуациям критерии Европейского Суда по правам человека.

По словам эксперта ОБСЕ по вопросам свободы религии и убеждений Дилнозы Сатаровой, эти семинары были организованы в рамках проекта «Укрепление безопасности религиозных общин и других групп в Украине». Два региона – Винница, с привлечением заинтересованных сторон из Черкасс, и Одесса, с привлечением представителей из Херсона и Николаева, были определены в качестве пилотных для наращивания потенциала гражданского общества, религиозных и других общин и соответствующих госучреждений, работающих в сфере свободы религии и убеждений.

Второй день каждого из семинаров был посвящен введению в проблематику преступлений на почве ненависти и обсуждения путей её решения.

Предполагается, что подобные семинары продолжатся в июле 2015 года и будут дополняться другими мероприятиями на региональном и национальном уровне.