В Умани обсудили вопросы межрелигиозного и межнационального согласия

Заседание круглого стола в Умани было посвящено правовым и этическим аспектам межнационального и межконфессионального согласия. Обсуждение состоялось при участии ведущих специалистов-юристов из Киева, ученых, представителей общественных и религиозных организаций в Уманском государственном педагогическом университете им. Павла Тычины, сообщает ИРС.

Круглый стол начался с приветствия ректора университета, профессора Александра Безлюдного.

Доктор юридических наук, профессор Василий Костицкий обратил внимание на составляющие государственной идентичности, каковыми являются вера, национальная идея, язык, духовно-культурное наследие, политико-правовая традиция, бытовая культура.

О природе историко-правовых проблем межнациональных отношений на заседании говорил доктор юридических наук, профессор Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко Петр Захарченко.

Заинтересовали присутствующих и вопросы паломничества в Умань, которые озвучил представитель Объединения религиозных иудейских общин Украины Геннадий Билорицкий. На примере Израиля он рассказал об успешном опыте создания условий и решения текущих вопросов, связанных с организацией паломничества к религиозным святыням.

Исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин сделал обзор религиозной ситуации в Украине и акцентировал внимание на том, какие принципы международного и национального законодательства следует применять для формирования в обществе атмосферы межрелигиозного и межнационального согласия.

После завершения круглого стола ученые из Киева ознакомились с вопросами организации ежегодного паломничества хасидов в Умань, посетив могилу раввина Нахмана и связанные с ней религиозные и вспомогательные сооружения.