Опубликован доклад о преследованиях христиан в мусульманских странах

Американский Gatestone Institute опубликовал очередной доклад из серии о преследованиях христиан в мусульманских странах. В центре обзора преступлений, совершенных в марте этого года, - двойной теракт 15 марта в Пакистане.

В воскресенье, 15 марта, когда христиане по всему миру молятся Богу за богослужениями, 2 церкви в Пакистане – католическую и протестантскую – атаковали террористы-смертники. 17 человек были убиты. Более 70 получили ранения.

Доклад делит случаи насилия в отношении христиан на 3 категории: атаки мусульман на христианские церкви и монастыри, убийства мусульманами «неверных» (христиан), презрение и враждебность по отношению к зимми. Страны, в которых имели место преступления, распределены по алфавиту. Примеры преступлений, по словам автора доклада, должны доказать, что гонения на христиан в мусульманском мире обрело масштабы эндемии.

В ЦАР в марте пастухи фулани сожгли 8 церквей, убили двух христиан, одного замучили. В Египте 9 марта неизвестные взорвали коптский католический храм в Кафр-эль-Давар. Двое полицейских получили ранения. В Ираке боевики ИГИЛ взорвали халдейскую церковь X в. и сравняли с землей близлежащее кладбище. 8 марта нигерийские солдаты расстреляли во время Мессы 5 католиков прихода св. Петра в Кадуне.

Это лишь небольшая часть инцидентов, которые приводятся в докладе и призваны доказать, что преследования христиан в мусульманских странах носят регулярный характер, а их причины укоренены в мировоззрении, основанном на законах шариата.

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