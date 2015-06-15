В Львове провели финал VII Международного фестиваля-конкурса духовной песни "Песня сердца - 2015"

13-14 июня в помещении Львовской духовной семинарии Святого Духа состоялся финал VII Международного фестиваля-конкурса духовной песни «Песня сердца - 2015». Тематика конкурса посвящена 150-летию со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого, 1000-летию со дня смерти равноапостольного князя Владимира и страстотерпцев Бориса и Глеба, сообщает ugcc.ua.

В составе жюри работали: Тарас Курчик, председатель, заслуженный артист Украины; Теодор Кукуруза, известный автор и исполнитель; Наталья Карпа, заслуженная артистка Украины; Марьяна Ометюх, руководитель народной вокальной формации «Аверс». Экспертом богословского анализа текста песен был о. д-р Тарас Барщевский.

Победителями VII Международного фестиваля-конкурса духовной песни «Песня сердца - 2015» в трех возрастных категориях стали: Тарас Ярина, «Гимн Крылосской Богоматери» (Ивано-Франковская архиепархия); Ставнича Александра, «Нашим героям» (Бучачская епархия); Збриський Богдан, «За все, Всевышний, благодарю Тебя» (Бучачская епархия).

Нынешний фестиваль-конкурс отличился большим количеством интересных детских религиозных песен, что побудило жюри отдельно отметить детей, которые являются авторами музыки и текста. Также грамотами отмечены песни, которые соответствовали нынешней теме фестиваля.

Мероприятие традиционно сопровождалось молитвами прославления и благодарения Богу за Его щедрые дары для всех нас.