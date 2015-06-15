Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций сформулировал свои предложения в Основной Закон Украины

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций присоединился к процессу конституционной реформы и сформулировал свои предложения в Основной Закон Украины. О сути своих предложений представители церквей рассказали 15 июня во время пресс-конференции в Укринформе, сообщает ИРС.

Религиозные деятели предлагают закрепить в Конституции, что ценность жизни человека и его право на жизнь признаются государством "от зачатия и до естественной смерти". При этом брак определяется как "семейный союз между мужчиной и женщиной".

В статье Конституции о праве на приватность закрепляется гарантия тайны исповеди, в отношении которой не может быть никаких исключений и оснований для ограничения.

Совет Церквей также предлагает расширенное изложение статьи 35 Конституции Украины, которая гарантирует свободу мировоззрения и вероисповедания.

По международным стандартам в этой сфере, предполагается, что осуществление этого права может быть ограничено законом только "при условии необходимости таких ограничений в демократическом обществе".

"Государство признает равноправие всех церквей и религиозных организаций, действующих на законных основаниях", - говорится в поправках Всеукраинского Совета Церквей. При этом "отделение церкви и религиозных организаций от государства никоим образом не означает ограничение или запрет их участия в общественной жизни".

Предполагается также, что церкви и религиозные организации в Украине независимые от государства, подчиняются государству и одновременно не вмешиваются в государственные дела и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а государство не вмешивается в деятельность церквей и религиозных организаций.

Совет Церквей предлагает ввести в Конституцию Украины дополнение о том, что "взаимоотношения между государством и церквями, религиозными организациями базируются на принципах партнерства и совместной деятельности на благо человека", а органы государственной власти и местного самоуправления "способствуют общественно-полезной деятельности церквей и религиозных организаций".