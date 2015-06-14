Всеукраинский Совет Церквей представит свои поправки в Конституцию

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил в Конституционную Комиссию свои предложения по усовершенствованию положений Основного Закона Украины.

О сути предлагаемых изменений в Конституцию Украины представители церквей расскажут в понедельник, 15 июня, в 11:00 на пресс-конференции в агентстве Укринформ, сообщает ИРС.

Участники пресс-конференции: Виктор Алексеенко – Председатель ВСЦиРО, руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в Украине; архиепископ Евстратий (Зоря) – секретарь Священного Синода УПЦ КП; митрофорный протоиерей Олекса Петрив – руководитель Департамента внешних церковных связей УКГЦ; пастор Анатолий Козачок – старший пресвитер Киевского объединения общин Церкви ХВЕ Украины.