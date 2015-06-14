В Львове в Гарнизонном храме представили выставку рисунков детей воинов АТО

В Львове прихожане и гости Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла могут любоваться рисунками детей воинов АТО, сообщает ugcc.ua.

Ранее в Львове под эгидой Львовского областного совета и Львовской облгосадминистрации проходил большой социальный проект «Мой папа защищает Украину». От Вооруженных сил Украины соорганизатором проекта выступил Львовский дом офицеров.

«Одним из элементов этого проекта был конкурс рисунка среди детей участников АТО. В течение месяца дети выполняли работы, которые оценивала конкурсная комиссия, которая определила места», - отметил Виталий Провозин, директор Львовского дома офицеров.

Победительницей конкурса патриотических рисунков стала девочка из Золочевского района с яркой иллюстрацией «Моя цветущая Украина». Однако все работы детей, чьи родители воюют в АТО, заслуживают внимания посетителей выставки.