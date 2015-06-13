ОБСЕ: для борьбы с экстремизмом нужна работа с молодежью, религиозными лидерами и СМИ

Для борьбы с религиозным экстремизмом нужна работа с молодежью, представителями духовенства и средствами массовой информации. Об этом на V съезде лидеров мировых и традиционных религий заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, сообщает ТАСС.

"Три аспекта, которые очень важны. Первое, религиозные лидеры могут играть позитивную роль с точки зрения решения вопросов, связанных с наиболее уязвимыми членами нашего общества - молодыми людьми, которые могут быть жертвами экстремистских идеологий", - отметил Заньер.

"Во-вторых, религиозный экстремизм и фанатизм очень часто являются продуктами неправильной интерпретации религиозных текстов и учений. Поэтому нужно улучшать в целом религиозное образование, и в частности образование религиозных лидеров", - подчеркнул генсек ОБСЕ.

В-третьих, по его словам, "очень часто экстремисты очень ловко манипулируют СМИ и интернетом". "Однако СМИ наоборот могут быть эффективным методом предотвращения распространения идеологии насилия. Вот почему, когда мы объединяем усилия в рамках защиты общества от насильственного экстремизма, это также подразумевает работу с масс-медиа", - сказал Заньер.

Он также выразил уверенность, что религия не является причиной экстремизма, а способствует миру и отрицает насилие. "Мы видим, что просто прикрываясь религией, экстремисты манипулируют религиозными настроениями для того, чтобы продвигать собственную повестку дня. Вот почему интенсивный, открытый межрелигиозный диалог является очень важным способом для того, чтобы отделить экстремизм от религии, насилие - от проповеди мира", - заключил глава ОБСЕ.