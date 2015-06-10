В Сумской области от уничтожения пожаром спасли деревянную церковь 18-го века

В Роменском районе Сумской области пожарные вместе с жителями села спасли от уничтожения пожаром деревянную церковь 18-го столетия.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, сообщение о пожаре, который произошел в Христорождественской церкви в селе Репки поступило на линию экстренного вызова «101» Ромны 9 июня в 19:00.

На место вызова были направлены отделения 14-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра и пожарные команды из соседних сел Макеевки, Рогинцев и Довгополовки.

«Существовала угроза быстрого распространения огня на всю постройку общей площадью около 200 м2, которая была полностью деревянная, поскольку горение происходило внутри между облицовкой и внутренними конструкциями храма. По внешним признакам не было возможности установить непосредственные очаги горения. К тушению активно присоединились жители села. Сразу после обнаружения возгорания они приступили к его ликвидации ведрами с водой, а после прибытия на место пожарных, оказывали активную помощь», - говорится в сообщении.

Совместными усилиями пожарных и местного населения православный храм удалось спасти. Огонь успел лишь уничтожить стены на незначительной площади и повредить до 5 кв. м купола.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе правоохранителей и работников районного подразделения ГСЧС. Как было установлено, Христорождественская церковь построена еще в конце 18-го столетия. В этот день в ней проводились ремонтные работы в середине купола алтаря. По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующего агрегата.