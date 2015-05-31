В Святогорске состоялась научная конференция, посвященная 35-й годовщине основания историко-архитектурного заповедника

27-28 мая в г. Святогорске Донецкой области состоялась научная конференция «Святогорский историко-архитектурный заповедник. Сохранение. Исследования. Реставрация культурного наследия» посвященная 35-й годовщине объявления правительством Украины комплекса памятников истории и культуры г. Святогорска историко-архитектурным заповедником, основу которого составляет архитектурный ансамбль Свято-Успенской Святогорской лавры с 26-ю памятниками архитектуры национального и местного значения, сообщает сайт svlavra.church.ua .

С приветственным словом к участникам конференции обратился наместник Святогорской лавры архиепископ Арсений (Яковенко). В своем выступлении Высокопреосвященнейший владыка высоко оценил результаты 35-летней деятельности заповедника и других научных и реставрационных учреждений Украины по сохранению исторической застройки Святогорского Успенского монастыря XVII-XIX веков, а также обратил внимание на совместные усилия Церкви и государства по сохранению культурно-национального достояния в последний период.

В ходе конференции особый интерес вызвали темы, касающиеся проблем истории пещерных сооружений Святогорского монастыря, исследования культурного наследия Святогорья периода древнерусского государства.

В рамках мероприятия проходила фотовыставка «Архитектурный ансамбль Святогорской Свято-Успенской лавры. История и современность», а также насыщенная экскурсионная программа. Одну экскурсию по пещерам монастыря, лаврскому скиту, музею истории Лавры и экспозиции иконописи провел владыка Арсений.