В столичной воинской части совершен благодарственный молебен за спасение жизней воинов ВСУ

29 мая, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент, управляющий Восточным киевским викариатством совершил благодарственный молебен в храме преподобного Николы Святоши, который расположен на территории военной части в Деснянском районе Киева, сообщает сайт church.ua.

Во время молебна были вознесены благодарственные молитвы Господу Богу за спасение жизней трех военных ВСУ, несущих службу при местной военной части.

При выполнении воинами своего долга на территории зоны АТО, их транспорт был разрушен до основания от взрыва управляемой ракеты. Сами мужчины вышли практически целыми и невредимыми, получив лишь легкую контузию. Они уверены, что в такой ситуации выжить практически не было шансов, поэтому кроме как чудом назвать это не могут.

После завершения общей молитвы владыка Климент обратился к присутствующим со словами наставления и по поручению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия наградил трех военных орденами святого Георгия Победоносца.