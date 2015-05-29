В Львове завершила работу XXV Международная научная конференция «История религий в Украине»

28 мая в Львовском музее истории религии завершила работу XXV Международная научная конференция «История религий в Украине».

Ее организаторами выступили Институт религиоведения - филиал Львовского музея истории религии, Львовское отделение Института украинской археографии и источниковедения им.М. С. Грушевского НАН Украины, Отделение религиоведения Института философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины.

Всего в форуме приняли участие 140 ученых, религиоведов, музейщиков, духовенство - почти из всех областей Украины, а также из Польши, Венгрии, Белоруссии. Впервые на конференцию приехали из Каневского музея Тараса Шевченко, Шевченковского национального заповедника, Кировоградского художественного областного музея.

Участники обсуждали вопросы «Нарушение христианской заповеди «не убий» в контексте вооруженного защиты Родины», говорили о военной агрессии на Востоке Украины, деятельность Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и др. вопросы.

С докладом «Взгляд Блаженнейшего Митрополита Владимира на государственно-церковные отношения в Украине (1992-2014)» выступил председатель Синодального просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.

150-летию со дня рождения митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого был посвящен второй круглый стол конференции. Также состоялась презентация альманаха «Украинский Моисей».

orthodoxy.org.ua