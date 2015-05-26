В Львове начала работу XXV Международная научная конференция «История религий в Украине"

25 мая в Львовском музее истории религии начала работу XXV Международная научная конференция «История религий в Украине», сообщает сайт museum.lviv.ua.

Ее организаторы - Институт религиоведения - филиал Львовского музея истории религии, Львовское отделение Института украинской археографии и источниковедения имени М. С. Грушевского НАН Украины, Отделение религиоведения Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины.

Участвовать в работе религиоведческого форума согласились 140 ученых, религиезнавцев, музейщиков, духовенство - почти из всех областей Украины, а также из Польши, Венгрии, Белоруссии.

В программе конференции - работа четырех секций. За круглым столом «Церковь - революция - война - вера» прозвучат выступления «Церковный фактор российской агрессии против Украины: год 1919-й», «Революция достоинства как место действия гражданской Церкви». Участники обсудят вопросы «Нарушение христианской заповеди «не убий» в контексте вооруженной защиты Родины», деятельность Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, другие вопросы.

150-летию со дня рождения митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого посвящен второй круглый стол конференции. Состоится презентация альманаха «Украинский Моисей».

Работа конференции продлится четыре дня, до 28 мая, последнее итоговое заседание состоится на выезде - в Добромыльском монастыре св. Онуфрия, где начинал свою монашескую жизнь митрополит Андрей Шептицкий.