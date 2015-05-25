В польском Гданьске открыли памятник святому князю Владимиру Великому

В польском городе Гданьск торжественно открыли памятник святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

Об этом сообщает сайт Радио Свобода.

Идея установки памятника принадлежит прихожанам местной украинской греко-католической общины. Они приурочили это событие к 1000-летию со дня смерти Владимира Великого, который умер в 1015 году. По словам греко-католического епископа Володимр Ющака, увековеченный в камне святой Владидир будет напоминать украинцам Польши об их этнических корнях.

Монумент установили рядом с греко-католической церковью Покрова Богородицы, которая находится в центральной части города. В открытии праздника приняли участие несколько сотен украинцев, проживающих на севере Польши, а также представители польской власти.

Обращаясь к присутствующим на празднике спикер польского Сената Богдан Борусевич сказал: «Я желаю вам покоя в душах, а Украине мира. Чтобы война закончилась и чтобы тех людей, которые ее вызвали, просветил Святой Дух, а также Святой Владимир».

Памятник Святому Владимиру в Гданьске - второй, после лондонского, установленный в странах ЕС. Автор монумента - украинский скульптор Геннадий Ершов, который уже много лет живет в Польше.