Представитель Ватикана в ОБСЕ: Христиане - наиболее преследуемая религиозная группа в мире

«Христиане - наиболее преследуемая религиозная группа, к которой предвзято относятся на глобальном уровне», — заявил монсеньор Януш Урбанчик, представитель Ватикана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в ходе встречи состоявшейся в ОБСЕ 18 мая и посвященной нетерпимости в отношении христиан. Об этом сообщило информационное агентство CWN.

Монсеньор Урбанчик сказал, что хотя самое драматическое преследование христиан имело и имеет место на Ближнем Востоке, «признаки антихристианства в Европе также вызывают большое беспокойство». Он отметил, что «юридические тенденции в Европе показывают все более распространяющееся недоверие к религии, религиозным учреждениям и их общественной роли».

Посланник Ватикана в ОБСЕ продолжил: «Особенно тревожным выглядит тот факт, что в Европе резкая разделительная черта проведена между религиозной верой и религиозной практикой, так что христианам часто напоминают в общественном дискурсе или даже в судах, что они могут верить в то, что им нравится, в частном порядке, и поклоняться, кому они пожелают, в своих церквях, но они не могут выражать свои убеждения публично».

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