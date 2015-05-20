Религиозные лидеры Македонии выступили с заявлением по поводу событий в стране

Главы Церквей и религиозных объединений, действующих на территории бывшей Югославской республики Македония призвали всех участников межнационального конфликта, разгоревшегося на территории этой страны, «к трезвости и взвешенности в поступках», сообщает агентство «Македонфакс».

«Как главы и представители Церквей и религиозных объединений мы очень озабочены политической и общественной ситуацией, сложившейся в нашей стране, особенно происшедшими событиями и воцарившемся беспокойством. Поэтому мы призываем всех ответственных лиц в обществе и государстве, а также всех граждан Республики Македонии сохранять трезвость и взвешенность в поступках, с достоинством и любовью к истине мирно решать все проблемы и искушения.

Свобода выражения мнений, убеждений и своего понимания чего-либо является основанием демократического права. На этом праве необходимо и следует искать мирный и достойный путь разрешения ситуации, в согласии с законами и моральными нормами общества.

Нас, как религиозных лидеров Республики Македония, беспокоит созданная атмосфера страха и неизвестности, чувство общей неуверенности за жизнь и имущество граждан. Решение проблемы следует искать только путем мира и диалога, путем уважения правды и достоинства всех людей и соблюдения прежде всего истины.

При каждом шаге в жизни необходимо подумать, как следует поступить. В такие моменты от нас больше требуется утверждать единство, а не разделение. Давайте протянем руку к примирению и воздержанности между нами и приложим все усилия к сохранению мира и совместного сожительства всех наших граждан на территории нашей общей Родины – Республики Македония.

Как представители Церквей и религиозных объединений мы призываем всех прекратить действия, направленные на дестабилизацию жизни в нашей стране, осложнение совместного проживания и религиозного взаимодействия, а также несущие угрозы безопасности граждан.

Господь да благословит нашу страну и всех её граждан, да дарует нам Свое благословение на мир, согласие и взаимное уважением».

Седмица.Ru