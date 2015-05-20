В США опубликован доклад о гонениях на христиан в мусульманских странах

Американский Gatestone Institute опубликовал доклад о преследованиях христиан в исламском мире в феврале 2015 г. В центре внимания автора – эксперта в области арабского языка и ислама Раймонда Ибрагима – казни христиан боевиками в Ливии.

В середине февраля ИГИЛ выпустило видео казни 21 коптских христиан, которая была осуществлена в Ливии. Коптам перерезали горло «во имя Аллаха». В иракском Мосуле ИГИЛ взорвали одну из древнейших халдейских церквей – храм Непорочной Девы. Боевики атаковали несколько христианских деревень вдоль реки Хабур на северо-востоке Сирии. 4 христианина, защищавшие деревни от нападения, были убиты, около 250 христиан были взяты в заложники, разрушено несколько церквей, в т. ч. один из самых древних храмов - церковь в Тель-Урмиц.

В феврале также стало известно, что один из самых авторитетных вузов суннитского ислама – египетский Аль-Азхар - подстрекает вражду против немусульман, бесплатно раздавая книги, призывающие к казни «неверных».

Доклад описывает нападения на храмы и христиан в Камеруне, Египте, Нигере, Пакистане, Танзании и территории, захваченной ИГИЛ. Нападения и другие противоправные действия против христиан, обвиненных в «богохульстве» и «отказе от ислама», имели место в Египте, Ливане, Уганде, Иране и др. мусульманских странах.

В Камеруне было убито около 100 человек, разрушены церкви. Согласно заявлению министра информации Иссы Чирома Бакари, около 800 боевиков «Боко Харам» вторглись в г. Фотокол, где жгли церкви и убивали всех, кто отказывался присоединиться к исламистам в борьбе против камерунской армии.

В Нигере 40 церквей были разрушены после скандала, вспыхнувшего после публикации «Charlie Hebdo» карикатур на пророка Мухаммеда.

В Египте 26-летний копт Майкл Мунир и его невеста были арестованы в деревне Димьяна по обвинению в хуле на пророка Мухаммеда. Толпа мусульман собралась у дома Мунира, угрожая его сжечь. Прибывшие на место полицейские арестовали копта. В Триполи студенты бизнес-колледжа устроили протест против назначения христианина Антуана Тануса директором. В Уганде дядя-мусульманин жестоко избил 2 своих племянниц, узнав о том, что они приняли Христианство. Девушки сбежали из дома в христианскую общину, где им предоставили медицинскую помощь.

По мнению автора доклада, преследования христиан в мусульманских странах являются неслучайными. Их причины укоренены в мировоззрении, основанном на законах шариата.

sedmitza.ru