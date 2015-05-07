В Львове откроют выставку изобразительного и прикладного искусства заключенных

19 мая в Львове состоится открытие Национальной передвижной выставки изобразительного и прикладного искусства заключенных «Преображение Господней любовью». В открытии примут участие представители Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Львовской области, негосударственных организаций, СМИ. Об этом сообщает сайт .ugcc.ua.

Цель выставки - помочь общественному диалогу и процесса реинтеграции наших сограждан, оказавшихся в местах лишения свободы. Экспозиция включает 113 произведений, переданных из пенитенциарных учреждений Украины.

Всеукраинская передвижная выставка «Преображение Господней любовью» в сотрудничестве с Государственной пенитенциарной службой Украины начала свою работу в августе 2013 года в Киеве и уже побывала в Чернигове, Полтаве, Черкассах, Днепродзержинске, Запорожье, Кировограде, Херсоне, Житомире, Нежине, Виннице, Тернополе, Черткове, Збараже, Ивано-Франковске и Черновцах.