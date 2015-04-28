В Испании состоялась поминальная служба по жертвам крушения самолета Airbus A320

В понедельник 27 апреля в храме Святого Семейства в Барселоне (Испания) состоялась поминальная служба по жертвам крушения самолета Airbus A320, направлявшегося из Барселоны в Дюссельдорф и разбившегося 24 марта в труднодоступном районе Французских Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек, большинство — граждане ФРГ и Испании.

В барселонском соборе собрались около 1500 человек, в том числе 600 родственников 52 жертв трагедии, сообщает агентство EFE.

В прощальной церемонии приняли участие король Испании Фелипе VI и королева Летисия.

На поминальную службу пришли ученики Института Гиола в Льинарс-дель-Вальес (провинция Барселона), который посещали по обмену немецкие подростки, оказавшиеся на борту самолета. Учащиеся принесли 150 свечей , по одной за каждого погибшего, которые поставили на ступенях алтаря.

Во время церемонии, которую проводили по католическим канонам, выступили представители других конфессий — евангелистов, мусульман и иудеев.

РИА Новости