В Египте мусульмане приняли участие в сборе денег на строительство коптской церкви

Новая коптская церковь будет построена в египетской провинции Эль-Мануфия благодаря пожертвованиям местных мусульман, сообщает Благовест-инфо.

Участие мусульман в финансировании стройки во многом обусловлено чувством солидарности с соотечественниками-христианами после убийства боевиками «Исламского государства» коптов в Ливии.

Когда коптский епископ Вениамин объявил сбор средств на возведение церкви Богоматери в своей епархии, на этот призыв откликнулись не только христиане, но и мусульмане – в частности молодежь. По словам епископа, такая реакция мусульман – пример для всего мира.

Провинция Эль-Мануфия, расположенная на севере страны, в дельте Нила, известна тем, что здесь родились два египетских президента – Анвар Садат и Хосни Мубарак.