В Национальном центре культуры открылась выставка народной иконописи XIX - начала ХХ в.

В Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» открылась выставка, посвященная народному иконописи XIX - начала ХХ в. Лучшие произведения из фондов музея, из большинства регионов Украины, представлены тесным кругом и объединены идеей символического общеукраинского угла, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на I-pro.kiev.ua.

Традиция размещения икон в интерьере, по диагонали от печи, имеет чрезвычайно древнее происхождение. В дохристианские времена этот угол был священным алтарем семьи, через него осуществлялась связь с небесным миром. Здесь "жил" охранник угла - пóкутний, отчего и пошло название «пóкуть».

С принятием христианства языческая трактовка утратила свое значение, постепенно выработалась определенная традиция обустройства домашнего иконостаса, где образы размещали не только по углам, но и по стенам, а иногда над дверью. Во время праздников и молитвы перед образами зажигали свечу или лампадку, к ним молились взрослые и дети. Таким образом, небесные силы через иконы освящали жизненное и духовное пространство всей семьи.

В образах святых, Иисуса Христа, Богородицы ощутимые этнические типажи, в одежде, атрибутах и декоре - национальная традиция. Поражает стилистическое многообразие народной иконописи и ее высокое художественные качество, о чем свидетельствует выставка, которая продлится по 31 мая.