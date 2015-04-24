Армянская Апостольская Церковь причислила к лику святых полтора миллиона своих чад

23 апреля в Эчмиадзине – духовном центре Армянской Апостольской Церкви – состоялась канонизация полутора миллионов армян, пострадавших в годы гонений на христианское население Османской империи в начале XX века, сообщает mospat.ru.

Церемония прошла в рамках мероприятий, посвященных столетней годовщине этих трагических событий. Чин канонизации возглавили Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II и Католикос Великого Дома Киликийского Арам I. В ходе церемонии ими были освящены иконы новомучеников Армянской Церкви.

Трансляция богослужения велась во многих городах по всему миру в местах, где в те минуты собрались армянские общины для чествования памяти жертв. В 19:15 с колокольни святого Эчмиадзина раздались сто ударов колокола в память о столетней трагедии армянского народа.

На торжестве в Эчмиадзине присутствовали Президент Республики Армения С. Саргсян, политические и общественные деятели, главы и представители христианских Церквей, главы древневосточных Церквей, главы и представители восточнокатолических и протестантских Церквей, делегация Святого Престола.

По окончании церемонии канонизации ее участники посетили торжественный прием, который был дан от имени Президента Республики Армения и Главы Армянской Апостольской Церкви.