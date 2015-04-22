В этом году День Львова посвятят митрополиту Андрею Шептицкому

3 мая в Львове жители и гости будут отмечать День города, а поскольку в этом году исполняется 150 лет со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого, принято решение отметить 759-летие Львова как День города Шептицкого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Центром празднования Дня города Шептицкого станет Парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого, где состоится квест "Семья Шептицкого", ярмарка, детская театральная постановка от воспитанников Городского дворца культуры им. Гната Хоткевича и большой концертный проект "Открылась жизнь" - единственный в Европе проект сотрудничества незрячих исполнителей с симфоническим оркестром.

3 мая жителей и гостей города приглашают на экуменический молебен на площади Рынок в 14.30.

Различные акции пройдут по районам Львова. В частности, во Франковском районе состоится открытие "Площади 12 вальсов", а в Рясном состоится выступление духового оркестра "Трубы Галичины". На площади Музейной (около Доминиканского собора) пройдет традиционный VII День Батяра.