ООН: количество погибших на Донбассе превысило 6100 человек

ООН обнародовала данные о количестве погибших и раненых на Донбассе с апреля 2014 года. Кроме того в организации выразили обеспокоенность нарушением режима прекращения огня.

В ООН отмечают, что количество жертв за год боевых действий на Донбассе превысила 6100 человек, сообщает DW.DE. В организации обеспокоены нарушениями режима прекращения огня, которые могут способствовать дальнейшему ухудшению ситуации с правами человека в отдельных частях Донбасса.

По подсчетам верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве, по меньшей мере 6116 человек были убиты и 15 ранены 474 с апреля прошлого года. При этом в ООН добавили, что реальное количество жертв может быть значительно выше. В заявлении сказано, что около 400 гражданских лиц, среди которых 26 женщин и 86 детей, были убиты с начала этого года в результате обстрелов жилых районов или из-за взрыва мин и боеприпасов.